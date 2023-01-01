يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kustomer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

حقق النمو باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأعلى تقييمًا لخدمة العملاء. يمكنك تقديم تجربة عملاء موحدة تكون أسرع وأكثر ثراءً ومتوفرة حيث يريدها عملاؤك عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة.

الموقع الإلكتروني: kustomer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kustomer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.