قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

InStream هو النظام الأساسي لإدارة العلاقات. بديل CRM للشركات التي تركز على العملاء. يدعم InStream الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جمع المعلومات حول العملاء وإدارة الاتصالات وبناء علاقات تجارية قوية. أداة بسيطة ولكنها مرنة يمكن دمجها مع أي صندوق بريد ووسائل التواصل الاجتماعي وأداة إدارة الأعمال.

الموقع الإلكتروني: instream.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InStream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.