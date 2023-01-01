WebCatalog

Zixflow

Zixflow

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الموقع الإلكتروني: zixflow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zixflow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

طريقة جديدة لإدارة العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم باستخدام الذكاء الاصطناعي حقق النجاح من خلال مساحة عمل شاملة. صمم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، وأتمتة سير العمل، والمشاركة عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، أو واتساب.

الموقع الإلكتروني: zixflow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zixflow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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