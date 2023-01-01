bantu Workspace

منصة مركزية لإدارة الأنشطة وإشراك مجتمعاتك. تعدbantu Workspace أسهل طريقة لتوظيف المتطوعين والأعضاء والمشاركين في الحدث وإدارتهم والاحتفاظ بهم. من السهل اقامة. سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: workspace.bantu.life

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