CalendarWiz

CalendarWiz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: calendarwiz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CalendarWiz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shared calendars for teams and communities. Collaborate with your team, share events and activities, or manage private schedules. Calendars, event boards, and other plugins are quickly embedded in any website. Send invites and reminders, and prevent double bookings.
الفئات:
Productivity
خدمات التقويم والجدولة

الموقع الإلكتروني: calendarwiz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CalendarWiz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Calendar

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TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Calendar

Calendar

calendar.com

Amie

Amie

amie.so

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

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Bookwhen

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