Create your customised online tickets in minutes. Simply create and publish your event with a few clicks, or integrate the ticketing plug-in to your website and Facebook page and get ready to sell your tickets, send your invites, register attendees and manage your member­ships online!

الفئات :

الموقع الإلكتروني: weezevent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Weezevent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.