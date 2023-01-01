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Event.Gives

Event.Gives

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: event.gives

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Event.Gives على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج حدث جمع التبرعات الذي سيحبه الحاضرون. قم ببيع التذاكر وإدارة الحضور ومشاركة الجهات المانحة والتقاط التبرعات والمزيد باستخدام Event.Gives. تم تصميمه بواسطة فريق متعصب بشأن نجاح الحدث الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: event.gives

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Event.Gives. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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