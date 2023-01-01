قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

برنامج حدث جمع التبرعات الذي سيحبه الحاضرون. قم ببيع التذاكر وإدارة الحضور ومشاركة الجهات المانحة والتقاط التبرعات والمزيد باستخدام Event.Gives. تم تصميمه بواسطة فريق متعصب بشأن نجاح الحدث الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: event.gives

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Event.Gives. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.