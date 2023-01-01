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Mightycause

Mightycause

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الموقع الإلكتروني: mightycause.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mightycause على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كل ما تحتاجه لنجاح جمع التبرعات غير الربحية. Mightycause عبارة عن منصة حديثة ومتكاملة لجمع التبرعات غير الربحية وإدارة علاقات العملاء للمانحين وإدارة البيانات والتسويق وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: mightycause.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mightycause. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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