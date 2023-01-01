يساعد MonkeyPod المنظمات غير الربحية على البدء في العمل. المحاسبة، وإدارة المانحين، وإدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وجمع التبرعات عبر الإنترنت، والمزيد - كل ذلك في منصة واحدة بسيطة ومتكاملة. اعتبرها مؤسستك غير الربحية.

الموقع الإلكتروني: monkeypod.io

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