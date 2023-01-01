WebCatalog
truebees

truebees

truebees.eu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من truebees على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TrueBees هو أول كاشف للتزييف العميق قادر على اكتشاف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنع انتشارها عبر الويب. التحقق من مصداقية الصورة بسرعة وسهولة. لا تشارك سوى الصور التي يمكنك الوثوق بها بنسبة 100%. ساعد في مكافحة التزييف العميق والمعلومات المضللة.

الموقع الإلكتروني: truebees.eu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ truebees. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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