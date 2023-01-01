TrueBees هو أول كاشف للتزييف العميق قادر على اكتشاف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنع انتشارها عبر الويب. التحقق من مصداقية الصورة بسرعة وسهولة. لا تشارك سوى الصور التي يمكنك الوثوق بها بنسبة 100%. ساعد في مكافحة التزييف العميق والمعلومات المضللة.

الموقع الإلكتروني: truebees.eu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ truebees. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.