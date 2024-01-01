EmbedStories

EmbedSocial عبارة عن منصة UGC كاملة تساعد العلامات التجارية على زيادة المشاركة وبناء الثقة وبيع المزيد بمساعدة عملائها. تقوم EmbedSocial بذلك من خلال توفير عمليات تكامل رسمية لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وإنشاء خدمات تعمل على مزامنة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لعملاء EmbedSocial مع مواقع الويب الخاصة بهم. تتضمن أنواع المحتوى الذي يجمعه EmbedSocial صور العملاء أو مراجعاتهم أو قصصهم أو المنشورات الكاملة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أدواتنا الأصلية.

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الموقع الإلكتروني: embedsocial.com

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