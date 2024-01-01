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EmbedStories

EmbedStories

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: embedsocial.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EmbedStories على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EmbedSocial عبارة عن منصة UGC كاملة تساعد العلامات التجارية على زيادة المشاركة وبناء الثقة وبيع المزيد بمساعدة عملائها. تقوم EmbedSocial بذلك من خلال توفير عمليات تكامل رسمية لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وإنشاء خدمات تعمل على مزامنة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لعملاء EmbedSocial مع مواقع الويب الخاصة بهم. تتضمن أنواع المحتوى الذي يجمعه EmbedSocial صور العملاء أو مراجعاتهم أو قصصهم أو المنشورات الكاملة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أدواتنا الأصلية.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: embedsocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EmbedStories. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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HeyLink.me

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