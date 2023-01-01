التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. تتيح المنصة النمو الذي يقوده العملاء باستخدام أدوات لقياس قيمة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وتنظيم مشاركة العملاء وأتمتتها، وإنشاء مكافآت للعملاء الذين ينتجون محتوى ينشئه المستخدمون ذو قيمة. من خلال الاتصال المباشر بالعملاء والمعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي - أكبر جمهور مشارك في التاريخ - LoudCrowd هو نظام إدارة علاقات العملاء الاجتماعي حيث يمكنك تنظيم العلامات الاجتماعية، وإنشاء مكتبة منسقة من المحتوى، وتقسيم برامج نمو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. سواء كنت تركز على نشر حركة ما، أو زيادة ولاء العملاء، أو تنمية قاعدة المعجبين بك، فهناك إستراتيجية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لأي مؤسسة!

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