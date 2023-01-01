استفد من قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) والمعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال نظام الاكتساب الفعال من Hypergro. حقق نموًا ملحوظًا وتفاعلًا أعلى وتحويلًا فعالاً للعملاء من خلال إعلانات الفيديو المخصصة التي ينشئها المستخدمون.

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