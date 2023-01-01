WebCatalog
Helpful Crowd

Helpful Crowd

app.helpfulcrowd.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Helpful Crowd على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استخدام المحتوى المجاني الذي ينشئه المستخدم (UGC)، مثل مراجعات العملاء، لزيادة حركة المرور والثقة والمشاركة والمبيعات.

الموقع الإلكتروني: helpfulcrowd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Helpful Crowd. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hypergro

Hypergro

app.hypergro.ai

Taggbox

Taggbox

app.taggbox.com

ProvenExpert

ProvenExpert

provenexpert.com

OCUS

OCUS

account.ocus.com

Upfluence

Upfluence

user.upfluence.co

WATI

WATI

app.wati.io

Bettermode

Bettermode

login.bettermode.com

PowerReviews

PowerReviews

auth.powerreviews.com

InstaSalesAI

InstaSalesAI

instasalesai.com

MailMentor

MailMentor

app.mailmentor.io

Customer.io

Customer.io

fly.customer.io

uQuiz.com

uQuiz.com

uquiz.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية