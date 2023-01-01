أدوات التقويم والأحداث. - اجعل من السهل مشاركة الأحداث والتقويمات الخاصة بك باستخدام أزرار الإضافة إلى التقويم الرائعة والأدوات الجميلة القابلة للتضمين والرد على الدعوة وأدوات المشتركين. أضف إلى التقويم وأدوات الأحداث لمواقع الويب والنشرات الإخبارية. حدث مع الرد على الدعوة. استخدم في حملات البريد الإلكتروني، MailChimp، Marketo. تستخدم من قبل جوجل، ومايكروسوفت، وSalesforce، وHubSpot.

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