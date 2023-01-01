WebCatalog
AddEvent

AddEvent

addevent.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AddEvent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أدوات التقويم والأحداث. - اجعل من السهل مشاركة الأحداث والتقويمات الخاصة بك باستخدام أزرار الإضافة إلى التقويم الرائعة والأدوات الجميلة القابلة للتضمين والرد على الدعوة وأدوات المشتركين. أضف إلى التقويم وأدوات الأحداث لمواقع الويب والنشرات الإخبارية. حدث مع الرد على الدعوة. استخدم في حملات البريد الإلكتروني، MailChimp، Marketo. تستخدم من قبل جوجل، ومايكروسوفت، وSalesforce، وHubSpot.

الموقع الإلكتروني: addevent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AddEvent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns


iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Loops

Loops

loops.so

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Boomset Event

Boomset Event

boomset.com

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Infomaniak Calendar

Infomaniak Calendar

infomaniak.com

Troops

Troops

troops.ai

JustCall

JustCall

justcall.io

Growbots

Growbots

growbots.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية