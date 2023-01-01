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Onpipeline

Onpipeline

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الموقع الإلكتروني: onpipeline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onpipeline على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Onpipeline.com هو برنامج CRM للمبيعات لإدارة عملية المبيعات الخاصة بك وتنظيم بيانات العملاء الخاصة بك. منحنى التعلم صفر، وغير مكلفة وقابلة للتطوير. يقدم Onpipeline واجهة بسيطة تساعد حقًا في التركيز على الصفقات المناسبة. أدوات مصممة بحيث لا تفوت أي فرصة أبدًا وتجلب المزيد من المبيعات في وقت أقل. يتضمن عمليات تكامل أصلية مع تقويمات Google أو Microsoft وmailchimp وQuickbooks والمزيد. يتضمن أيضًا واجهة برمجة تطبيقات قوية وخطافات ويب وإمكانية إنشاء عناصر واجهة مستخدم لدمج تطبيقاتك الخارجية.

الموقع الإلكتروني: onpipeline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onpipeline. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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