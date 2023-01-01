Onpipeline.com هو برنامج CRM للمبيعات لإدارة عملية المبيعات الخاصة بك وتنظيم بيانات العملاء الخاصة بك. منحنى التعلم صفر، وغير مكلفة وقابلة للتطوير. يقدم Onpipeline واجهة بسيطة تساعد حقًا في التركيز على الصفقات المناسبة. أدوات مصممة بحيث لا تفوت أي فرصة أبدًا وتجلب المزيد من المبيعات في وقت أقل. يتضمن عمليات تكامل أصلية مع تقويمات Google أو Microsoft وmailchimp وQuickbooks والمزيد. يتضمن أيضًا واجهة برمجة تطبيقات قوية وخطافات ويب وإمكانية إنشاء عناصر واجهة مستخدم لدمج تطبيقاتك الخارجية.

الموقع الإلكتروني: onpipeline.com

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