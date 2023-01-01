WebCatalog
We Integrate

We Integrate

weintegrate.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من We Integrate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر برنامج We Integrate تكاملًا شبه فوري لمستندات Shopify مع QuickBooks Online، بما في ذلك الطلبات والوفاءات والإلغاءات والمبالغ المستردة. ابدأ في غضون دقائق عبر معالج الإعداد السهل، واختر تحميل الطلبات إلى QuickBooks Online بكميات كبيرة أو بالتفصيل. كن متمكنًا من اتخاذ قرارات ذكية مع العلم أن بياناتك المالية ومبيعاتك ومخزونك متزامنة دائمًا بين متاجر Shopify وQuickBooks. استفد من لوحة المعلومات الاختيارية لمؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية والإدارة التشغيلية.

الموقع الإلكتروني: weintegrate.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ We Integrate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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