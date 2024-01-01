Delivery.com
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: delivery.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Delivery.com على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: delivery.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delivery.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Jumia Food Sénégal
food.jumia.sn
Seated
seatedapp.io
foodpanda Malaysia
foodpanda.my
Menulog
menulog.com.au
Jumia Food Ghana
food.jumia.com.gh
ChowNow
chownow.com
Toast Takeout & Delivery
toasttab.com
foodpanda Hong Kong
foodpanda.hk
Menufy
menufy.com
Jumia Food Uganda
food.jumia.ug
YourGrocer
yourgrocer.com.au
Jumia Food Egypt
food.jumia.com.eg