Delivery.com

Delivery.com

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الموقع الإلكتروني: delivery.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Get delivery from local favorite restaurants, liquor stores, grocery stores and laundromats near you. Order online for delivery or takeout. Every order earns points. Download the app for promos.

الموقع الإلكتروني: delivery.com

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