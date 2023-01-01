قمت بإغلاق الصفقات. نضعهم على الطيار الآلي. يسمح لك DocSales بإنشاء المقترحات والعقود من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره دون أي نقرات أو أي جهد.

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