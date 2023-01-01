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Health Amaze Business

Health Amaze Business

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الموقع الإلكتروني: healthamaze.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Health Amaze Business على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Health Amaze - برنامج مختبر علم الأمراض عبر الإنترنت لإنشاء فواتير المختبر/تقارير المختبر، وإرسال تقارير المختبر عبر WhatsApp/SMS/البريد الإلكتروني. قم بالتخصيص باستخدام الورق الرسمي الخاص بك والتوقيع الرقمي. إدارة الزيارات المنزلية لجمع العينات. يمكنك الوصول إلى فروع/مراكز تجميع متعددة من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.

الموقع الإلكتروني: healthamaze.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Health Amaze Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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