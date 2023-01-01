Health Amaze Patient

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Health Amaze - برنامج مختبر علم الأمراض عبر الإنترنت لإنشاء فواتير المختبر/تقارير المختبر، وإرسال تقارير المختبر عبر WhatsApp/SMS/البريد الإلكتروني. قم بالتخصيص باستخدام الورق الرسمي الخاص بك والتوقيع الرقمي. إدارة الزيارات المنزلية لجمع العينات. يمكنك الوصول إلى فروع/مراكز تجميع متعددة من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.

الموقع الإلكتروني: healthamaze.app

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