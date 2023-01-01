LeaveBoard

نظام إدارة الموارد البشرية والإجازات. أدوات الموارد البشرية المستندة إلى السحابة لتتبع إجازات الموظفين (مثل الإجازات والإجازات الشخصية وإجازات الغياب)، ومركزة بيانات القوى العاملة، وتمكين الموظفين، والحصول على تقارير دقيقة. البدء في توفير الوقت في إدارة الموظفين.

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