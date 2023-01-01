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WebHR

WebHR

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الموقع الإلكتروني: web.hr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WebHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي قائم على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مجانًا لـ 05 موظفين وبحد أدنى 1.0 دولار لكل موظف شهريًا.

الموقع الإلكتروني: web.hr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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