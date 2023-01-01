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kiwiHR

kiwiHR

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الموقع الإلكتروني: kiwihr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من kiwiHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج للموارد البشرية يجعل حياتك أسهل - الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: وفر ما يصل إلى 30% من وقتك باستخدام برنامج إدارة الموارد البشرية البديهي والشامل المصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.

الموقع الإلكتروني: kiwihr.com

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