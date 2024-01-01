Kafinea هو منتج برمجي من شركة Madiasoft، وهي شركة فرنسية للتكنولوجيا. مادياسوفت هي شركة ناشرة لبرامج SaaS المبتكرة والآمنة والمكيفة مع احتياجات التنقل. تأسست شركة مادياسوفت عام 2005، ويقع مقرها في باريس بفرنسا، ولديها موظفون في العديد من البلدان. تقدم مادياسوفت حلول إدارة عالية الأداء (ERP - CRM) للشركات من جميع الأحجام (من 1 إلى 1000 موظف) العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات (الصناعة / التجارة / الاتصالات / الخدمات المصرفية / الخدمات ...). Kafinea هو البرنامج الرئيسي لشركة Madiasoft. فهو يجمع جميع عمليات المؤسسة في أداة واحدة: الفواتير، والمحاسبة في الوقت الفعلي، والمشتريات، وإدارة المخزون، والتوقيعات التلقائية، وبوابة العملاء، وما إلى ذلك. ويتميز بتنفيذه البسيط (وضع SaaS) وواجهات المستخدم الحديثة والبديهية. كما أنه يتميز بواجهة برمجة تطبيقات متكاملة وشاملة. تعمل Kafinea على تعزيز العمل التعاوني وإنتاجية الفريق. فهو يقلل من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالحفاظ على البنية التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات. وهو يتكيف مع اتجاهات السوق والاحتياجات المحددة لكل شركة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو متوافق مع جميع البرامج الخارجية أو الداخلية، بما في ذلك برامج الأعمال.

الموقع الإلكتروني: kafinea.com

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