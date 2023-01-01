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Breathe

Breathe

login.breathehr.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Breathe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في Breathe، نقدم برنامجًا لتوفير الوقت يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على وضع موظفيها في المقام الأول. لقد أنشأنا حتى الآن نظامين سهلي الاستخدام، أحدهما لتبسيط إدارة الموارد البشرية والآخر لإدارة تناوب الموظفين. تم تطوير كلا النظامين داخليًا، وقد تم تصميمهما للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 250 موظفًا، كما أنهما سهل الاستخدام للغاية. تخلص من جداول البيانات والأعمال الورقية التي تستغرق وقتًا طويلاً واكتشف طريقة أفضل لإدارة موظفيك. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن أن تساعدك منتجات Breathes البديهية.

الموقع الإلكتروني: login.breathehr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Breathe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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