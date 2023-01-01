في Breathe، نقدم برنامجًا لتوفير الوقت يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على وضع موظفيها في المقام الأول. لقد أنشأنا حتى الآن نظامين سهلي الاستخدام، أحدهما لتبسيط إدارة الموارد البشرية والآخر لإدارة تناوب الموظفين. تم تطوير كلا النظامين داخليًا، وقد تم تصميمهما للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 250 موظفًا، كما أنهما سهل الاستخدام للغاية. تخلص من جداول البيانات والأعمال الورقية التي تستغرق وقتًا طويلاً واكتشف طريقة أفضل لإدارة موظفيك. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن أن تساعدك منتجات Breathes البديهية.

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