Galaxus هو أكبر متجر سويسري عبر الإنترنت يضم مجموعة متنامية بشكل مطرد من المنتجات لجميع الاحتياجات اليومية تقريبًا، ويقدم أسعارًا منخفضة باستمرار بالإضافة إلى التوصيل المجاني.

الموقع الإلكتروني: galaxus.ch

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