WebCatalog
FairPrice

FairPrice

fairprice.com.sg

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FairPrice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استمتع بأسعار منخفضة كل يوم في متجر البقالة بالتجزئة الموثوق به في سنغافورة. تقدم FairPrice مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار متطابقة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

الموقع الإلكتروني: fairprice.com.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FairPrice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

JioMart

JioMart

jiomart.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

BlaBlaCar

BlaBlaCar

blablacar.com

Lidl US

Lidl US

lidl.com

Galaxus

Galaxus

galaxus.ch

Lidl UK

Lidl UK

lidl.co.uk

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Lidl Ireland

Lidl Ireland

lidl.ie

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

Dollar General

Dollar General

dollargeneral.com

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Catch

Catch

catch.com.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية