WebCatalog
Info-Tech Hong Kong

Info-Tech Hong Kong

live.info-tech.com.hk

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Info-Tech Hong Kong على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يبدأ برنامج الموارد البشرية الكامل الخاص بك من 10 دولارات هونج كونج فقط شهريًا*. تقديم برامج الموارد البشرية الحائزة على جوائز لمساعدتك في تحقيق أهداف عملك

الموقع الإلكتروني: info-tech.com.hk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Info-Tech Hong Kong. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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