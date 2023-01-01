Info-Tech Singapore

أصبحت الأعمال بسيطة بفضل برامج إدارة الموارد البشرية وبرامج المحاسبة المستندة إلى السحابة. تقدم Info-Tech برامج Saas Cloud HRMS وبرامج المحاسبة الحائزة على جوائز لمساعدتك في تحقيق أهداف عملك. من خلال التكامل معًا، نجعل إدارة الأعمال سهلة وبسيطة بالنسبة لك.

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