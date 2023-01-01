WebCatalog
Info-Tech Singapore

Info-Tech Singapore

infotech-cloudhr.com.sg

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Info-Tech Singapore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبحت الأعمال بسيطة بفضل برامج إدارة الموارد البشرية وبرامج المحاسبة المستندة إلى السحابة. تقدم Info-Tech برامج Saas Cloud HRMS وبرامج المحاسبة الحائزة على جوائز لمساعدتك في تحقيق أهداف عملك. من خلال التكامل معًا، نجعل إدارة الأعمال سهلة وبسيطة بالنسبة لك.

الموقع الإلكتروني: info-tech.com.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Info-Tech Singapore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Info-Tech Hong Kong

Info-Tech Hong Kong

live.info-tech.com.hk

ConnectWise Home

ConnectWise Home

home.connectwise.com

Officetree

Officetree

launch.officetree.com

SwarmHr

SwarmHr

app.swarmhr.com

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

Hisably

Hisably

app.hisably.com

webCRM

webCRM

app.webcrm.com

Onecom OneCloud

Onecom OneCloud

portal.onecom.co.uk

Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

CraveInvoice

CraveInvoice

craveinvoiceweb.com

VentureBeat

VentureBeat

venturebeat.com

Google Tag Manager

Google Tag Manager

tagmanager.google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية