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منصة الخدمات المدارة السحابية Onecom OneCloud. Onecom هي شركة الاتصالات التجارية الحائزة على جوائز، حيث تقدم خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض للشركات والاتصال وحلول الاتصالات القائمة على السحابة.

الموقع الإلكتروني: onecom.co.uk

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