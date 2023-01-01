سوف يجعل bexio حياتك أسهل كثيرًا. تستخدم الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة bexio لأداء مهامها الإدارية بشكل أكثر كفاءة وأمانًا ورقميًا - سواء في المكتب أو في المنزل! توفر منصة bexio عبر الإنترنت جميع الميزات الرئيسية التي تحتاجها شركتك: إدارة جهات الاتصال، وإنشاء عروض الأسعار والفواتير ببضع نقرات فقط، والخدمات المصرفية المتكاملة عبر الإنترنت، والمحاسبة الآلية بما في ذلك خدمات الرواتب، والوصول المباشر عبر الإنترنت للمحاسب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: office.bexio.com

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