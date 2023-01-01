WebCatalog
Bexio

Bexio

office.bexio.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bexio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوف يجعل bexio حياتك أسهل كثيرًا. تستخدم الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة bexio لأداء مهامها الإدارية بشكل أكثر كفاءة وأمانًا ورقميًا - سواء في المكتب أو في المنزل! توفر منصة bexio عبر الإنترنت جميع الميزات الرئيسية التي تحتاجها شركتك: إدارة جهات الاتصال، وإنشاء عروض الأسعار والفواتير ببضع نقرات فقط، والخدمات المصرفية المتكاملة عبر الإنترنت، والمحاسبة الآلية بما في ذلك خدمات الرواتب، والوصول المباشر عبر الإنترنت للمحاسب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: office.bexio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bexio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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