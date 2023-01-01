Axonaut هي أداة المحاسبة الشاملة التي توفر مزيجًا لا يهزم من القوة والكفاءة والبساطة، كل ذلك بسعر لن يكسر البنك. اكتشف جميع وظائفه: إدارة علاقات العملاء - عروض الأسعار والفواتير - نظرة عامة وإحصائيات مالية - إدارة النفقات - التسويق. احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 15 يومًا الآن!

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