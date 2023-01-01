SwissSalary EasyRapport

تسجيل الوقت والنشاط على شبكة الإنترنت يؤدي التفاعل الأمثل بين تسجيل الوقت ومحاسبة كشوف المرتبات إلى تقليل العمل الإداري والحفاظ على سير العمل عند مستوى عالٍ. بيانات محدثة - يتم إرسال البيانات المجمعة إلى محاسبة الرواتب كل يوم. وهذا يعني أنه، على سبيل المثال، يمكن تحديد معدل الغياب الحالي. إدخال بيانات مرن - هناك ثلاثة أقنعة إدخال متاحة: فترات شهرية أو أسبوعية أو يومية. بهذه الطريقة، يمكن للموظفين إدخال البيانات بكفاءة. التحديثات التلقائية - يعتني قسم التطوير لدينا بالخدمة السحابية والنسخ الاحتياطية والتحديثات المنتظمة. وهذا يعني أنك سوف تكون دائما على اطلاع. معلومات الموظف - يمكن لجميع الموظفين التحقق من إجازاتهم الحالية وساعات العمل الإضافي في أي وقت. ونتيجة لذلك، يتم تقليل عمليات الاسترجاعات إلى محاسبة الرواتب إلى الحد الأدنى.

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