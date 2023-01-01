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SwissSalary EasyRapport

SwissSalary EasyRapport

easyrapport.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SwissSalary EasyRapport على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسجيل الوقت والنشاط على شبكة الإنترنت يؤدي التفاعل الأمثل بين تسجيل الوقت ومحاسبة كشوف المرتبات إلى تقليل العمل الإداري والحفاظ على سير العمل عند مستوى عالٍ. بيانات محدثة - يتم إرسال البيانات المجمعة إلى محاسبة الرواتب كل يوم. وهذا يعني أنه، على سبيل المثال، يمكن تحديد معدل الغياب الحالي. إدخال بيانات مرن - هناك ثلاثة أقنعة إدخال متاحة: فترات شهرية أو أسبوعية أو يومية. بهذه الطريقة، يمكن للموظفين إدخال البيانات بكفاءة. التحديثات التلقائية - يعتني قسم التطوير لدينا بالخدمة السحابية والنسخ الاحتياطية والتحديثات المنتظمة. وهذا يعني أنك سوف تكون دائما على اطلاع. معلومات الموظف - يمكن لجميع الموظفين التحقق من إجازاتهم الحالية وساعات العمل الإضافي في أي وقت. ونتيجة لذلك، يتم تقليل عمليات الاسترجاعات إلى محاسبة الرواتب إلى الحد الأدنى.

الموقع الإلكتروني: swisssalary.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SwissSalary EasyRapport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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