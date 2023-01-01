Collins Dictionary

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قاموس إنجليزي موثوق ومجاني على الإنترنت من كولينز. محتوى موثوق وموثوق وحديث لمرجع الكلمات الإنجليزية، مع الصور، وأمثلة الجمل، ونطق الصوت والفيديو، وقاموس المرادفات ذات الصلة.

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