قاموس إنجليزي موثوق ومجاني على الإنترنت من كولينز. محتوى موثوق وموثوق وحديث لمرجع الكلمات الإنجليزية، مع الصور، وأمثلة الجمل، ونطق الصوت والفيديو، وقاموس المرادفات ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: collinsdictionary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Collins Dictionary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.