قاموس Longman الرئيسي للمتعلم، والذي تم تحديثه بالكامل والآن مزود بقاموس المرادفات والمتلازمات المتكامل

الموقع الإلكتروني: ldoceonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LDOCE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.