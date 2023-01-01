Oxford Learner’s Dictionaries
oxfordlearnersdictionaries.com
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Oxford Learner’s Dictionaries على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: oxfordlearnersdictionaries.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Oxford Learner’s Dictionaries. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Cambridge Dictionary
Collins Dictionary
collinsdictionary.com
HowToPronounce
howtopronounce.com
Merriam-Webster Dictionary
merriam-webster.com
Jisho
jisho.org
TheFreeDictionary.com
thefreedictionary.com
Urban Dictionary
urbandictionary.com
Forvo
forvo.com
Thesaurus.com
thesaurus.com
Yandex Translate
translate.yandex.com
Macmillan Dictionary
macmillandictionary.com
Lingvo Live
lingvolive.com