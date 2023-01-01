برنامج محاسبة باللغة الإسبانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الاستشارية يتضمن التحكم في الوقت وكشوف المرتبات والفواتير وإدارة الفنادق.

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