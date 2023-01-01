Pocket HRMS هو برنامج كشوف المرتبات الرائد للموارد البشرية في الهند. قم بأتمتة حسابات الرواتب وPF وTDS من خلال نظام كشوف مرتبات الموارد البشرية سهل الاستخدام. الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية الآن!

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