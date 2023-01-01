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Support Hero

Support Hero

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: supporthero.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Support Hero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل حل لقاعدة المعرفة لتقليل طلبات الدعم الواردة اجعل العملاء أكثر سعادة مع توفير الوقت والمال! سواء كنت تعمل على تحسين موقع الويب الخاص بك أو تقليل استفسارات العملاء، سيوفر لك Support Hero حل قاعدة معارف أنيق وسهل الإدارة ويسمح لك بتقديمه إلى عملائك في أي مكان على موقع الويب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: supporthero.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Support Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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