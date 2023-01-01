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NoiseCraft

NoiseCraft

noisecraft.app

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NoiseCraft هي لغة برمجة مرئية لتركيب الصوت والموسيقى يتم تشغيلها في متصفح الويب الخاص بك، وهي مستوحاة بشكل فضفاض من Pure Data وMax/MSP. إنها أداة تسمح لك ببناء آلة النطق الخاصة بك عن طريق إنشاء عقد جديدة وربطها معًا. من خلال ربط العقد معًا، يمكنك التحكم في كيفية تدفق البيانات الصوتية وإشارات التحكم من عقدة إلى أخرى وكيفية توليد الصوت. يعتبر NoiseCraft مناسبًا بشكل مثالي للعب مع التوليف الإضافي والطرحي وFM.

الموقع الإلكتروني: noisecraft.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NoiseCraft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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