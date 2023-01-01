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Scratch

Scratch

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الموقع الإلكتروني: mit.edu

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سكراتش هي لغة برمجة مرئية تعتمد على الكتل وموقع ويب يستهدف الأطفال في المقام الأول. يمكن لمستخدمي الموقع إنشاء مشاريع عبر الإنترنت باستخدام واجهة تشبه الكتلة. تم تطوير الخدمة بواسطة MIT Media Lab، وتمت ترجمتها إلى أكثر من 70 لغة، ويتم استخدامها في معظم أنحاء العالم. يتم تدريس لغة Scratch واستخدامها في مراكز ما بعد المدرسة، والمدارس، والكليات، بالإضافة إلى مؤسسات المعرفة العامة الأخرى. اعتبارًا من أغسطس 2020، تُظهر إحصائيات المجتمع على الموقع الرسمي للغة أكثر من 58 مليون مشروع تمت مشاركته من قبل أكثر من 57 مليون مستخدم، وما يقرب من 48 مليون زيارة شهرية للموقع. يأخذ سكراتش اسمه من تقنية يستخدمها فرسان القرص تسمى "الخدش"، حيث يتم تجميع تسجيلات الفينيل معًا ومعالجتها على قرص دوار لإنتاج مؤثرات صوتية وموسيقى مختلفة. مثل الخدش، يتيح موقع الويب للمستخدمين مزج الوسائط المختلفة معًا (بما في ذلك الرسومات والصوت والبرامج الأخرى) بطرق إبداعية عن طريق إنشاء المشاريع وإعادة مزجها، مثل ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.

الموقع الإلكتروني: mit.edu

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