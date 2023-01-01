قم بتحرير الصوت متعدد الألحان كما لو كنت تقوم بتحرير ملف midi. اجعل أي عينات صوتية تبدو جيدة معًا. جربها مجانا.

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