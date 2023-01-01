Sounds.com هو المصدر اليومي الجديد للحلقات والعينات وحزم الصوت من Native Instruments. أطلق العنان لإبداعك من خلال مكتبة متنامية من الأصوات المخصصة للاستوديو، بسعر 9.99 دولارات شهريًا فقط.

الموقع الإلكتروني: sounds.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SOUNDS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.