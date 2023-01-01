WebCatalog
Flowrite

Flowrite

flowrite.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flowrite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التدفق عبر البريد الوارد الخاص بك. يقوم Flowrite بكتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل اليومية لك عبر متصفحك. يقوم Flowrite بتحويل التعليمات إلى رسائل بريد إلكتروني ورسائل جاهزة للإرسال عبر المتصفح. توفير الوقت · اضغط على النغمة الصحيحة · التغلب على متلازمة الصفحة الفارغة · إتقان اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: flowrite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flowrite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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