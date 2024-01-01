WordLift هي أول أداة لتحسين محركات البحث للذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على التحدث بنفس لغة Google من خلال ترجمة المحتوى إلى تنسيق تفهمه محركات البحث: البيانات المنظمة. يستخدم WordLift الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل المحتوى وتحديد أهم المواضيع وتنظيمها في كيانات. يصف كل كيان فكرة أو مفهومًا أو شخصًا أو مكانًا تتحدث عنه على موقع الويب الخاص بك. تسمح لك معظم أدوات تحسين محركات البحث الموجودة على الصفحة اليوم بإنشاء بيانات منظمة. يمكن لـ WordLift أن يفعل المزيد. فهو يربط كيانات المفردات ويحول المعلومات إلى بيانات مرتبطة، مما يؤدي إلى إنشاء رسم بياني معرفي. الرسم البياني المعرفي هو البنية التحتية وراء المحتوى الخاص بك، مما يجعله مفهومًا لـ Google ومحركات البحث. ونتيجة لذلك، سيتم تصنيف موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل في محركات البحث، وفي الوقت نفسه، سيقضي المستخدمون المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك. بهذه الطريقة، يظهر موقع الويب الخاص بك في مرتبة عالية في نتائج البحث، ومن خلال تقديم المعلومات ذات الصلة، يدفع المستخدمين إلى قضاء المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك. الميزات الرئيسية - أتمتة البيانات المنظمة - إنشاء رسم بياني معرفي مخصص - تحسين الصورة لتحسين محركات البحث - عناصر واجهة المستخدم لتوصيات المحتوى - التقارير الدلالية باستخدام Google Looker Studio - تحليل الكيان مع وظيفة SEO الإضافية لـ Google Sheets ™ - ملحق مخصص لموقع WooCommerce الرئيسي الفوائد - مساعدة Google ومحركات البحث على فهم الموقع بشكل أفضل وتصنيفه أعلى في نتائج البحث؛ - التحكم في طريقة ظهور العلامة التجارية في نتائج البحث (المقتطفات المنسقة، يسأل الأشخاص أيضًا، وما إلى ذلك)؛ تحسين استراتيجية المحتوى من خلال الروابط الداخلية. - تزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة (ما يبحثون عنه)، مما يجعل تجربتهم مثالية؛ -زيادة معدلات النقر إلى الظهور وحركة المرور العضوية إلى الموقع.

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الموقع الإلكتروني: wordlift.io

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