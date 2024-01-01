نحن Yoast ومهمتنا هي تحسين محركات البحث للجميع! إذًا، كيف نحقق ذلك؟ بالنسبة للمبتدئين، لدينا برنامج Yoast SEO الخاص بنا، والذي يعمل على أكثر من 13 مليون موقع ويب. هدفنا بسيط: نحن نساعد أصحاب مواقع الويب في الحصول على المزيد من الزيارات من محركات البحث. على سبيل المثال، نساعد مستخدمينا في الحفاظ على المحتوى الخاص بهم جميلًا وسهل القراءة لجمهورهم. ولكن الأهم من ذلك هو أننا نتأكد من قدرة محركات البحث على العثور على صفحاتهم وفهمها! لأن ذلك سيساعد في الحصول على مرتبة عالية في Google! يعتني Yoast SEO أيضًا بالكثير من عناصر تحسين محركات البحث الفنية في الخلفية. لذلك، ليس عليك كتابة أي رمز لاستخدام برنامجنا!

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الموقع الإلكتروني: yoast.com

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