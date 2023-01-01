WebCatalog
Projects Online

Projects Online

projects.onl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Projects Online على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنظيم المشاريع الخاصة بك، والمعالم والمدفوعات. برنامج إدارة مشاريع قائم على السحابة للفرق الفنية والهندسية. يتم إعلامك عند اقتراب موعد أو موعد للدفع. شاهد مشروعاتك ومستحقات الدفع بالكامل في مخطط جانت واحد أو في تقويم موحد.

الموقع الإلكتروني: projects.onl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Projects Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

Ganttify

Ganttify

gantt-chart.com

GamePlan

GamePlan

gameplan.global

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

Workstack

Workstack

app.workstack.io

eSUB

eSUB

app.esub.com

Viewpath

Viewpath

members.viewpath.com

sharesuite

sharesuite

onsharesuite.com

Synergy

Synergy

app.totalsynergy.com

Accompa

Accompa

web.accompa.com

BVDash

BVDash

my.bvdash.com

Spreadsheet

Spreadsheet

app.spreadsheet.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية