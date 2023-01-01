Projects Online

تنظيم المشاريع الخاصة بك، والمعالم والمدفوعات. برنامج إدارة مشاريع قائم على السحابة للفرق الفنية والهندسية. يتم إعلامك عند اقتراب موعد أو موعد للدفع. شاهد مشروعاتك ومستحقات الدفع بالكامل في مخطط جانت واحد أو في تقويم موحد.

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