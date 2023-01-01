WebCatalog
sharesuite

sharesuite

onsharesuite.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من sharesuite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخطيط ومراقبة ومراقبة المشاريع. لديك إمكانية إنشاء مخطط جانت حيث يمكنك تصور خطة هيكل المشروع الخاص بك. يعرض المهام والعمليات والتبعيات والمعالم وغير ذلك الكثير. سيتم حساب درجة إنجاز مشروعك تلقائيًا من خلال التقدم المحرز في كل مهمة. ولذلك يمكنك تحديد ميزانياتك بشكل فردي لأوقات محددة وفئات تكلفة مختلفة. احتفظ بنظرة عامة على نجاح المشروع في أي وقت.

الموقع الإلكتروني: sharesuite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ sharesuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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