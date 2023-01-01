sharesuite

تخطيط ومراقبة ومراقبة المشاريع. لديك إمكانية إنشاء مخطط جانت حيث يمكنك تصور خطة هيكل المشروع الخاص بك. يعرض المهام والعمليات والتبعيات والمعالم وغير ذلك الكثير. سيتم حساب درجة إنجاز مشروعك تلقائيًا من خلال التقدم المحرز في كل مهمة. ولذلك يمكنك تحديد ميزانياتك بشكل فردي لأوقات محددة وفئات تكلفة مختلفة. احتفظ بنظرة عامة على نجاح المشروع في أي وقت.

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