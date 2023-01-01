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Beesbusy

Beesbusy

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الموقع الإلكتروني: beesbusy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beesbusy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Beesbusy هي أداة لإدارة المشاريع تعاونية وبديهية. خطط لمهامك بسهولة ونظم وقتك لتحول مشاريعك إلى حقيقة.

الموقع الإلكتروني: beesbusy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beesbusy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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